Barboza, do Botafogo, sem um dos dentesLucas Felbinger/Agência O Dia

Publicado 13/02/2025 00:53 | Atualizado 13/02/2025 00:55

Barboza, zagueiro do Botafogo, perdeu um dos dentes após levar soco do zagueiro Cleiton, do Flamengo #ODia @jornalodia pic.twitter.com/HoYdzlwbhB — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) February 13, 2025

Uma confusão generalizada, com direito a socos, aconteceu no gramado do Maracanã após o clássico desta noite. O árbitro distribuiu cartões vermelhos, e foi possível ver o zagueiro Alexander Barboza sangrando. Jogadores das duas equipes se encontraram no túnel que leva aos vestiários, e o tempo fechou mais uma vez.

A partida desta noite terminou com vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1 a 0. Com assistência de Danilo, o zagueiro Léo Ortiz anotou o único gol do clássico.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Taça Guanabara. O Botafogo, por sua vez, tem 12 e aparece em sexto.