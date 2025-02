Vibração de Leo Ortiz, do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 12/02/2025 23:29

Rio - O Flamengo é o novo líder da Taça Guanabara 2025. Isso porque venceu o Botafogo por 1 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca. Léo Ortiz anotou o único gol do clássico. Aos dez minutos segundo tempo, Arrascaeta cobrou falta na medida para Danilo, que tocou de cabeça para o zagueiro, livre de marcação, balançar as redes. Vale destacar que o clássico terminou com uma confusão generalizada, com direito a socos e cartões vermelhos.

Com o resultado, a equipe do técnico Filipe Luís chegou aos 17 pontos. É a mesma pontuação do Volta Redonda, mas o Fla leva a melhor nos critérios de desempate. O Botafogo, por sua vez, soma 12 e aparece em sexto.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 21h45, para enfrentar o Vasco no Maracanã. Já o Alvinegro enfrenta o Boavista no mesmo dia, mas às 19h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. As duas partidas são válidas pela décima rodada do Estadual.

O jogo

O Flamengo começou melhor e teve uma chance clara de abrir o placar logo no primeiro minuto. Luiz Araújo descolou ótimo passe para Juninho, que ficou cara a cara com John, mas o goleiro salvou o Botafogo com uma defesa de perna.

A equipe de Filipe Luís seguiu com mais posse de bola durante todo o primeiro tempo. O Rubro-Negro também foi dominante durante boa parte da etapa inicial, mas não conseguiu traduzir o cenário em gols.

Já o Botafogo iniciou a partida com muita dificuldade para trocar passes e apostava em lançamentos longos para tentar chegar ao ataque, mas sem sucesso. Com o passar do tempo, o Glorioso conseguiu equilibrar mais o clássico. A primeira - e única - boa chance veio do Alvinegro veio com Alex Telles, que finalizou de fora da área para a defesa de Matheus Cunha.

O primeiro tempo também teve polêmica. Em um ataque do Botafogo pelo lado direito, De La Cruz acertou uma cotovelada no rosto de Matheus Cunha. O árbitro, porém, só deu amarelo, e o VAR não chamou para revisão.



Na etapa complementar, o Botafogo até voltou bem, mas bastou um vacilo defensivo para o Flamengo abrir o placar no Maracanã. Aos dez minutos, Arrascaeta cobrou falta na medida para Danilo, que ajeitou de cabeça para Léo Ortiz. O zagueiro estava livre de marcação e finalizou de primeira para balançar as redes.

O Botafogo teve uma chance de ouro para empatar na cabeça de Igor Jesus perto dos 29 minutos. Em uma boa trama ofensiva pelo lado esquerdo, Cuiabano cruzou para o centroavante, que cabeceou como manda o manual. A bola iria entrar, mas Varela apareceu para salvar em cima da linha.

No geral, time de Carlos Leiria até encontrava espaços para avançar ao ataque, o que não acontecia no primeiro tempo, mas definiu poucas vezes com qualidade. O cenário foi ideal para o Flamengo, que administrou bem o cenário e assegurou mais uma vitória no Estadual.

Ficha técnica

Flamengo x Botafogo



Data e hora: 12/2/2025, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia



Cartões amarelos: Luiz Araújo, De La Cruz, Allan e Bruno Henrique (FLA) / Gregore, Marlon Freitas e Alexander Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Léo Ortiz (1-0) (10'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Varela; Allan (Evertton Araújo), De La Cruz (Gerson) e Arrascaeta (Michael); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Pulgar) e Juninho (Bruno Henrique).

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore (Patrick de Paula), Allan (Newton) e Marlon Freitas; Savarino, Matheus Martins (Rafael Lobato) e Igor Jesus.