Léo Ortiz marcou o terceiro gol pelo Flamengo em ótima assistência de Danilo e garantiu a segunda vitória contra o Botafogo no ano - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/02/2025 00:11

"Eu não vi, estava do outro lado, estava sentindo cãibra. Bem na hora eu me abaixei e, quando vi, já tinha começado a confusão. Mas a gente sabe quem começa a confusão sempre. Não preciso falar especificamente, dar nome. A gente sabe quem normalmente começa a confusão em todos os jogos. É a mesma pessoa. É só isso mesmo que tenho para falar", disse Léo Ortiz, à imprensa após a partida.

"Acho que todo jogo é o mesmo cara, que desde o início ele começa, pega fora da bola toda vez. Arruma confusão dentro do próprio jogo, empurra, dá soco depois da bola sair. E nunca é punido ou é punido sempre depois dos 30/40 minutos. Para bom entender, basta isso que falei", completou.

A situação aconteceu logo após o apito final e foi possível ver troca de socos entre alguns jogadores. Alexander Barboza, do Botafogo, chegou a ser visto sangrando.

Léo Ortiz decisivo

No jogo, o zagueiro brilhou. Léo apareceu aos dez minutos do segundo tempo para anotar o único gol da partida. Ele balança as redes na mesma semana que recebeu elogios de Zico

"É difícil falar sobre isso, porque realmente é inacreditável para mim receber um elogio de um ídolo como ele. Um cara fora da curva não só no Flamengo, mas também no futebol. Acho que esse elogio dele na semana me abençoou para que pudesse fazer um gol no palco em que ele fez muitos com a camisa do Flamengo", finalizou.