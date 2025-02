Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Bandeira do FlamengoFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 12/02/2025 22:17 | Atualizado 12/02/2025 22:18

Rio - O Flamengo decidiu acionar o Leixões (POR) na Fifa pela dívida sobre a transferência de Werton. O Rubro-Negro, como informou o "ge", entrou com representação junto à Câmara de Resolução de Status de Jogadores da entidade.

O Rubro-Negro vendeu Werton ao clube de Portugal em junho de 2024. No acordo entre as partes, ficou acertado que o Fla receberia um milhão de euros (quase R$ 5,9 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos do atacante.

A primeira parcela, de 175 mil euros, deveria ter sido quitada no mês de novembro. O Fla fez a cobrança em janeiro, mas não recebeu a quantia devida.

Já em 14 de janeiro, o Rubro-Negro deu ao Leixões um prazo de 48h para pagar o valor, corrigido para 196,7 mil euros. Entretanto, novamente, o acordo não foi cumprido.

Werton é cria das categorias de base do Flamengo, mas não teve espaço entre os profissionais. Em 2024, ano em que foi negociado junto ao Leixões, ele disputou apenas quatro partidas com o manto.