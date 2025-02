Antes de fechar com a FlaTV, João Guilherme passou pela Fox Sports e pela ESPN - Reprodução

Antes de fechar com a FlaTV, João Guilherme passou pela Fox Sports e pela ESPNReprodução

Publicado 12/02/2025 13:51

Rio - Narrador, João Guilherme decidiu deixar a Paramount+ e acertar com a FlaTV, canal oficial do Flamengo . A contratação faz parte de um pacote de investimentos da nova diretoria, que busca fortalecer a comunicação do clube. As informações são do Portal Leo Dias.

Leia mais: Flamengo deve ter time misto para encarar o Botafogo

Antes de chegar ao streaming, em 2023, o locutor esportivo trabalhou na Fox Sports e na ESPN.

João Guilherme já falou sobre a sua relação com o Rubro-Negro em entrevista ao 'Charla Podcast': "Eu tenho uma identificação muito grande, principalmente por causa da Libertadores de 2019".

Leia mais: Barcelona avalia a contratação de titular do Flamengo

Ele foi o responsável por narrar a virada histórica que gerou o título sobre o River Plate. Desde então, torcedores do Flamengo também tem apreço pelo narrador, que agora fará parte da equipe do canal oficial do clube.