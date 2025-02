Nuno Campos trabalhou com José Boto na Ucrânia - Divulgação / Shakhtar Donetsk

Nuno Campos trabalhou com José Boto na UcrâniaDivulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 12/02/2025 08:00 | Atualizado 12/02/2025 08:08

Rio - O Flamengo será comandado mais uma vez por um treinador português. Nuno Campos, que trabalhou com o diretor José Boto, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aceitou a proposta para comandar a categoria sub-20 por duas temporadas, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Nuno Campos atualmente é auxiliar técnico do profissional do Toluca, do México. O português chega para ocupar o cargo de Cleber dos Santos, que comandou o Flamengo nas primeiras rodadas do Carioca. Ele ainda não foi desligado oficialmente, mas o desempenho no estadual foi considerado ruim.

Em janeiro, no início da gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o Flamengo desligou mais de 50 funcionários e jogadores da base. O Rubro-Negro tem realizado uma reformulação e planeja unificar a base e o profissional, a pedido do técnico Filipe Luís.

Nuno Campos já teve experiência como treinador profissional pelo Santa Clara e Tondela, de Portugal, entre 2021 e 2022. O português trabalhou como auxiliar técnico na maior parte da carreira e possui passagens pelo Braga, de Portugal, Roma, da Itália, além do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Toluca, do México.