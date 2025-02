Time feminino do Flamengo em treino - Divulgação/Flamengo

Publicado 12/02/2025 20:16

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta quarta-feira (12), os confrontos da primeira fase da Supercopa Feminina 2025 e o chaveamento. A terceira edição da competição contará com oito clubes e será disputada em duas rodadas de mata-mata até a final. Único representante do futebol carioca, o Flamengo irá enfrentar na primeira fase o Real Brasília

Além do Rubro-Negro e da equipe do Distrito Federal, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport. A competição inaugura o calendário do futebol feminino e tem previsão para acontecer entre os dias 9 e 16 de março.

Veja os confrontos da primeira fase:

Bahia x Cruzeiro (Grupo A)

Grêmio x Corinthians (Grupo B)

Sport x São Paulo (Grupo C)

Real Brasília x Flamengo (Grupo D)

Caso avance, o Flamengo irá enfrentar na semifinal o vencedor de Sport x São Paulo.