Confusão após Flamengo x BotafogoReprodução/Premiere

Publicado 12/02/2025 23:43 | Atualizado 13/02/2025 01:34

Rio - Uma confusão generalizada, com direito a socos, aconteceu no gramado do Maracanã após o clássico entre Flamengo e Botafogo , na noite desta quarta-feira (12), pelo Campeonato Carioca. O árbitro distribuiu cartões vermelhos, e foi possível ver o zagueiro Alexander Barboza sangrando. Jogadores das duas equipes se encontraram no túnel que leva aos vestiários, e o tempo fechou mais uma vez.

A briga entre jogadores de Flamengo e Botafogo após o fim do jogo.



@canalpremiere | @geglobo pic.twitter.com/nCcJXyzzxi — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 13, 2025

A situação começou logo após o apito final. Bruno Henrique, que se estranhou com Barboza ao longo da partida, provocou o zagueiro. O argentino ficou irritado com o que ouviu e jogou o atacante do Flamengo no chão.

Gerson se meteu no meio para afastar Barboza e defender Bruno Henrique. Em meio a isso, o volante e o zagueiro receberam o cartão vermelho.

A confusão, porém, não parou por aí. Barboza tentou acertar um soco em um atleta do Fla, mas errou. Cleiton, que estava perto, acertou o zagueiro do Glorioso.

Barboza sangrou e, ao deixar o estádio, mostrou aos jornalistas que perdeu um dente . O zagueiro Cleiton, do Rubro-Negro também foi expulso.

A situação finalmente foi controlada em campo, mas o tempo voltou a fechar no túnel de acesso aos vestiários. Jogadores do Botafogo esperavam atletas do Flamengo no local, e uma nova confusão aconteceu até os dois lados serem contidos.

Jogo e agenda

A partida desta noite terminou com vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1 a 0. Com assistência de Danilo, o zagueiro Léo Ortiz anotou o único gol da noite.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Taça Guanabara. O Botafogo, por sua vez, tem 12 e aparece em sexto.