Cacapa. Botafogo x Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Niltos Santos. 15 de Julho de 2023, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 13/02/2025 01:21 | Atualizado 13/02/2025 01:23

Rio - O Botafogo acertou o retorno de Cláudio Caçapa, desta vez para o cargo de auxiliar permanente da comissão técnica do clube. Ele será o interino até a chegada do novo treinador do grupo principal, que ainda será anunciado pelo empresário John Textor. Carlos Leiria, comandante da equipe no início de 2025, volta ao sub-20.

Caçapa comandou o Botafogo em quatro jogos no ano de 2023, após a saída de Luís Castro, fazendo a transição para o trabalho de Bruno Lage. Ele teve 100% de aproveitamento. O Glorioso anunciou nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (13), após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo

Veja a nota:

Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente do Botafogo.



Com reconhecida passagem recente no Glorioso, Caçapa terá como a primeira missão o comando técnico interino da equipe até a chegada do novo treinador.



Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos comandando a equipe em quatro vitórias importantes: Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Patronato pela Copa Sul-Americana.



Seja bem-vindo de volta e sucesso no Mais Tradicional, Caçapa.

