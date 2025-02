Jorge Braga, ex-CEO do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2025 19:50

O Botafogo firmou um acordo extrajudicial para quitar uma dívida de R$ 18,9 milhões com o ex-CEO do clube, Jorge Braga, que será paga pela SAF e o clube associativo. A informação foi dada pelo advogado Vitor Schetino, especialista na Lei da SAF, na rede social "X", nesta quarta-feira (12).

Braga foi CEO do Botafogo entre março de 2021 e setembro de 2022, e concordou com uma redução de 30% sobre o montante total da dívida reconhecida pelo clube, que originalmente era de R$ 27 milhões.

Ele tinha direito a um prêmio de R$ 12 milhões pela venda da SAF, R$ 1,5 milhão pelo acesso à Série A e uma premiação anual de 15 vezes o valor do seu salário.



Contratado no início da gestão de Durcesio Mello, o profissional foi importante na transformação do Botafogo em SAF.