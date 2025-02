Allan está recuperado de desconforto muscular e volta a ficar à disposição no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/02/2025 16:30 | Atualizado 12/02/2025 16:32

Rio - Recuperado de desconforto muscular, Allan está de volta aos relacionados do Botafogo . John, Savarino e Vitinho, poupados na última rodada, também retornam para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (12), pelo Carioca, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Em contrapartida, a equipe comandada por Carlos Leiria não terá os reforços David Ricardo e Rwan Cruz. Isso porque o clássico com o Rubro-Negro é um compromisso atrasado da sétima rodada do Estadual, e o prazo para inscrição terminou após o período. O mesmo vale para o goleiro Léo Linck, que também está fora do jogo.

Além deles, Artur e Bastos continuam sendo desfalques por problemas físicos. Sem o angolano, o Alvinegro terá apenas um zagueiro de ofício e, com isso, Danilo Barbosa deverá ser improvisado no setor.

Veja os relacionados do Botafogo

Goleiros: Cristiano, John e Raul;

Defensores: Alexander Barboza, Alex Telles, Cuiabano, Kauã Branco, Mateo Ponte, Serafim e Vitinho;

Meias: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Newton e Patrick de Paula;

Atacantes: Igor Jesus, Kauan Toledo, Matheus Martins, Rafael Lobato, Savarino, Vitinho Lopes e Yarlen.