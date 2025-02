Matheus Nascimento foi emprestado pelo Botafogo ao LA Galaxy - Reprodução/Redes sociais

Publicado 13/02/2025 21:24

Emprestado pelo Botafogo , Matheus Nascimento iniciou os treinamentos no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos O jornalista Mike Gray publicou nas redes sociais uma foto do atacante já com a camisa do novo clube nesta quinta-feira (13). Ele foi cedido até o fim de 2025 para jogar pelo atual campeão da Major League Soccer (MLS).

Matheus Nascimento, de 20 anos, foi titular no início do Campeonato Carioca com o elenco alternativo do Botafogo, mas rapidamente perdeu espaço. A joia alvinegra fez cinco jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

Com a chegada de Rwan Cruz e o bom surgimento de Kayke, com dois gols, Matheus passou a ser avaliado como ativo que precisa ser testado em bom nível. Assim, a SAF do Botafogo resolveu acertar o empréstimo junto à franquia estadunidense da MLS. No LA Galaxy, Matheus irá encontrar Gabriel Pec, ex-Vasco.

Matheus surgiu no Botafogo como grande destaque do sub-15, subiu para o sub-17 e foi testado no time principal no caótico ano de 2020, que culminou no rebaixamento. Tendo pulado etapas de formação, o jovem pouco conviveu com boa fase e vinha sendo muito criticado. Ao todo, foram 96 jogos pelo time de cima do Glorioso, com 12 gols marcados e sete assistências.