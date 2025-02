Carlos Leiria, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Carlos Leiria, do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 13/02/2025 07:30 | Atualizado 13/02/2025 07:34

Rio - Carlos Leiria analisou a derrota do Botafogo para o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (13), pelo Campeonato Carioca. O treinador lembrou da derrota na Supercopa Rei e destacou que, desta vez, o time realmente entrou para um clássico. Ele também pontuou que a proposta defensiva do Glorioso "entrou bem" no jogo desta noite.

"Hoje, realmente entramos para um clássico, a equipe entrou muito concentrada, entrou competindo bem o jogo. Como eu falei no pós-final da Supercopa, teríamos um período importante para começar a equilibrar a nossa equipe e também conseguir equilibrar o jogo contra o Flamengo. E realmente isso aconteceu", disse o treinador.

"A meu ver, ficou muito nítido no jogo que a nossa proposta defensiva entrou bem, conseguimos neutralizar os principais pontos do Flamengo, que eu havia citado antes do jogo. Tínhamos uma preocupação com isso e algumas vantagens que eles tiveram, principalmente ganhando as costas da nossa defesa e gerando boas situações de definição, principalmente com a estrutura que eles usam no meio. Então, conseguimos ajustar nosso posicionamento defensivo", completou.

O técnico também destacou que viu uma evolução no time, mas não comandará mais os profissionais. O Glorioso anunciou na temporada o retorno de Cláudio Caçapa, que chega para tanto para a comissão permanente quanto para assumir o time interinamente, como já fez no passado.

"Tiveram muitas situações e, como citei no jogo anterior, contra o Madureira, agora nós precisamos refinar tudo. Começamos a inserir algumas questões na equipe, principalmente para atacar, que é um processo um pouco mais demorado, leva um pouco mais de tempo, mas acredito que ficou nítida a evolução que tivemos aqui no clássico, porque precisamos pensar em algumas situações", afirmou Leiria.

A confusão generalizada no fim também esteve em pauta na coletiva. Após o apito final, houve troca de socos entre jogadores e expulsões. Alexander Barboza, por exemplo foi visto sangrando e perdeu um dente.

"Em relação ao final do jogo, são cenas que não fazem parte do espetáculo. Infelizmente aconteceu porque é um clássico, os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo. Infelizmente tivemos aquelas cenas ali, mas prefiro focar nas questões de jogo. Tivemos realmente bastante nuances e detalhes táticos para podermos discutir, que estão à frente deste cenário do final do jogo", finalizou.