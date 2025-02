Marcos Paulo disputa o Carioca pelo Boavista - Marlon Salazar/Boavista

Rio - O Botafogo negocia a contratação do atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense e Atlético de Madrid e que atualmente disputa o Campeonato Carioca pelo Boavista. De acordo com a "Itatiaia", a boa relação entre o Glorioso e a equipe de Saquarema tem sido fundamental e a transferência do jogador de 24 anos é vista como "provável" neste momento.

Caso feche com o Botafogo, Marcos Paulo só poderá reforçar o clube em junho ou após o Campeonato Carioca, se houver aval da CBF. A entidade ainda não confirmou se fará a "janela estadual" como no ano passado, quando permitiu aos clubes das Séries A e B a contratarem atletas logo após o estadual, desde que a decisão fosse em comum acordo.

Se o cenário se repetir, Marcos Paulo poderá reforçar o Botafogo assim que o Campeonato Carioca terminar. O caso seria semelhante ao de Carlinhos, contrato pelo Flamengo junto ao Novo Iguaçu após o estadual do ano passado.

Marcos Paulo chegou ao Boavista em janeiro, logo após rescindir com o Atlético de Madrid, e assinou contrato de três anos. Pelo time da Região dos Lagos, disputou quatro jogos e marcou apenas um gol — justamente contra o Fluminense, clube que o revelou.