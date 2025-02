Rafael se aposentou em dezembro do ano passado - Divulgação/Botafogo

Rafael se aposentou em dezembro do ano passadoDivulgação/Botafogo

Publicado 13/02/2025 15:59

Rio - O ex-lateral Rafael demonstrou seu apoio a Alexander Barboza após a confusão no final do clássico entre Flamengo e Botafogo, pelo Carioca, na última quarta-feira (12) . Por meio das redes sociais, ele exaltou o zagueiro argentino e o chamou de ídolo do Glorioso.