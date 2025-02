Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/02/2025 01:23

Rio - A confusão generalizada que aconteceu no gramado do Maracanã após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1 a 0 , na noite desta quarta-feira (12), foi um dos temas da coletiva de Filipe Luís. O treinador evitou entrar muito no tema, disse que não viu as imagens e contou apenas o que ouviu. Depois disso, preferiu focar na atuação do time em campo.

"Não vi o que aconteceu realmente. Estava ali, mas não vi as imagens. O que escutei dos jogadores é que o jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique, e o Cleiton acabou defendendo ele. Foi o que eles me falaram. É um jogo tenso, onde existiram provocações por ambas as partes no passado. No ano passado por parte do Botafogo, se eu não me engano", disse Filipe Luís.

"Então, num clássico sempre existe esse tipo de polêmica. Mas não quero dar IBOPE para isso. O que importa é nossa vitória no campo. Se eu falar de uma briga, do que aconteceu, dos jogadores se provocando, vamos tirar o mérito do que eles fizeram no campo, que foi muito grande. O que ele estão fazendo é muito grande. Quero que se valorize isso. Não vou me aprofundar mais, é o que eu sei, o que eles falaram", completou.

O treinador também rasgou elogios a Varela e deu nota 10 para a atuação do uruguaio. O lateral-direito perdeu a mãe na semana passada e ficou de fora dos últimos dois jogos do Fla. Ele retornou e, na partida desta noite, atuou improvisado na esquerda, já que Filipe não tinha jogadores da posição disponíveis.

"Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro. E faz um jogo desse, num clássico depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso, o tipo de homem que nós temos aqui, coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil. O grupo ama ele, apoiou ele em todo o momento. Ontem, eu falei com ele para ver se estaria disponível para fazer essa função".

"Ele falou: 'já imaginava, e claro que estou disponível para o que você quiser'. Então, é o tipo de jogador que o treinador ama ter e que jogo que ele fez. Um espetáculo, nota 10. E eu fiquei muito feliz pela disposição que ele teve em campo".