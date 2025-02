Jogadores do Racing terão mais tempo de preparação e descanso entre os jogos da Recopa do que os do Botafogo - Divulgação / Racing

Jogadores do Racing terão mais tempo de preparação e descanso entre os jogos da Recopa do que os do Botafogo Divulgação / Racing

Publicado 14/02/2025 12:15



Enquanto o Botafogo definirá sua classificação à semifinal do Campeonato Carioca entre os dois jogos da Recopa Sul-Americana, o Racing terá uma semana livre. O clube argentino conseguiu adiar a partida marcada para o dia 23, contra o Unión Santa Fé, pelo Campeonato Argentino.

Já o Glorioso encara no mesmo dia o Vasco, possivelmente valendo vaga no G-4 do Carioca. Ou seja, para o clássico, terá apenas dois dias de descanso após a partida de ida da Recopa, na próxima quinta (20), na Argentina.



E para o confronto que valerá o troféu, no Nilton Santos, serão outros três dias de preparação, já que a volta acontece na outra quinta (27).

Por outro lado, mesmo com quatro competições na temporada, o Racing tem alívio maior no calendário do futebol argentino. Com isso, teve a aprovação da AFA para adiar seu compromisso pela sétima rodada do Torneio Apertura para 20 de março.