Publicado 13/02/2025 17:17 | Atualizado 13/02/2025 17:22

Rio - Nesta quinta-feira, 13, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a súmula do clássico entre Flamengo e Botafogo , que confirma as expulsões de Alexander Barboza, do Glorioso, e de Cleiton e Gerson, do Rubro-Negro. Os três receberam o cartão vermelho durante a confusão generalizada que aconteceu entre jogadores das duas equipes no Maracanã. O árbitro Bruno Mota Correia justificou a decisão no documento.

Veja o que diz na súmula

Gerson: Após o término da partida, expulsei o sr. Gerson Santos da Silva, camisa n°08 da equipe do C.R Flamengo, por trocar empurrões, persistentemente, de maneira provocativa com o sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa n°20 do equipe da SAF Botafogo, e assim incitando e inflamando, ainda mais, a confusão generalizada.

Cleiton: Após o término da partida, expulsei o sr. Cleiton Santana dos Santos, camisa n°33 da equipe do C.R. Flamengo, por desferir um suco no rosto do sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa n°20 da equipe do SAF Botafogo.

Barboza: Após o termino da partida, expulsei o sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua, camisa n°20 da equipe SAF Botafogo, por iniciar uma confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra o sr. Bruno Henrique Pinto, camisa n°27 do C.R. Flamengo, e logo em seguida, trocando empurrões de forma acintosa contra o sr. Gerson Santos da Silva, camisa n°08 da equipe do C.R. Flamengo.

O árbitro também fez um relato da confusão que aconteceu no túnel de acesso para os vestiários dos dois times no Maracanã.

"Finda a confusão dentro do campo de jogo, ocorrida após o término da partida, os atletas e a comissão técnica da equipe da SAF Botafogo se dirigiram até a zona mista e lá ficaram aguardando os atletas e a comissão técnica da equipe do C.R. Flamengo. Assim que os atletas e a comissão técnica da equipe do C.R. Flamengo se dirigiram até a zona mista, iniciou-se uma nova confusão generalizada com os atletas e comissão técnica da equipe da SAF Botafogo", relatou o árbitro.

"Não sendo possível identificar com precisão os fatos ocorridos na zona mista, pois neste momento a equipe de arbitragem se encontrava dentro do campo de jogo, por orientação dos oficiais de segurança. Ressalto que não haviam câmeras dentro da zona mista disponíveis para a cabine do VAR", prosseguiu.

O delegado da partida, Marcos Vinicio de Abreu Trindade, também fez um relato da confusão que aconteceu no túnel.

"Os jogadores da SAF Botafogo foram para o túnel que dá acesso à zona mista e vestiários e os jogadores do C.R. Flamengo continuaram dentro do camo de jogo, porém, os jogadores da SAF Botafogo não queriam ir para o seu vestiário e sim queriam continuar a briga. Sendo capitaneado pelo jogador da SAF Botafogo, sr. Alex Nicolao Telles, que falava para os seus companheiros 'Vamos ficar aqui. Vamos esperar eles'. Esse jogador citado estava muito transtornado e tente convencê-lo para que ele fosse para o seu vestiário e chamasse os seus companheiros, mas não tivesse sucesso. O sr. Alex Nicolao Telles disse para mim 'Não vamos sair daqui, vamos esperar eles, vai se f***, você não viu o que o jogador deles fez? Aí você não faz nada'".

No fim, ele ainda afirma: "Importante ressaltar que ali no túnel não houve nenhuma reação violenta por parte da equipe do C.R. Flamengo. Também é importante falar que todos ou a maioria dos jogadores da SAF Botafogo estavam ali tentando furar o bloqueio dos seguranças do Maracanã, mas os mais violentos eram os jogadores sr. Alexander Nahuel Barboza Ullua e Sr. Alex Nicolao Telles, da equipe da SAF Botafogo".

A confusão

Uma confusão generalizada, com direito a socos, aconteceu no gramado do Maracanã logo após o clássico, quando Barboza partiu para cima de Bruno Henrique. Os dois se estranharam durante o clássico, que terminou com vitória do Rubro-Negro por 1 a 0.

O árbitro distribuiu cartões vermelhos para o zagueiro pelo lado do Botafogo e Gerson e Cleiton pelo Flamengo. Barboza ficou sangrando na boca após a briga. Na saída do Maracanã, foi possível ver que o argentino perdeu um dente

Jogadores das duas equipes ainda se encontraram no túnel que leva aos vestiários, e o tempo fechou mais uma vez. O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, era um dos mais exaltados. Após muita confusão, a segurança conteve os ânimos.