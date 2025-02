Wesley em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/02/2025 17:21

Rio - Dois dos principais destaques do Flamengo neste começo de temporada, o lateral-direito Wesley, de 21 anos, e o meia Gerson, de 27 anos, podem ter futuros distintos. O Rubro-Negro trabalha com a possibilidade grande de perder o jovem na metade da temporada, enquanto o Coringa, apesar dos rumores, deve continuar.

"Está bonito de ver ele jogar, né? O Wesley joga muito. Eu não falei para vocês, mas hoje ele marcou por muitos momentos o titular da seleção brasileira que é o Igor Jesus como se ele não fosse nada! Marca os jogadores que passam por ele... isso na defesa, sem falar no ataque! Ele está em um nível muito alto. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, o Gerson botou ele em baixo do braço e está guiando ele. Em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar e não vai dar para manter", afirmou Filipe Luís em coletiva.

Cria da base do Flamengo, Wesley se profissionalizou em 2023 e após altos e baixos concluiu a temporada passada em alta. O jogador vem recebendo sondagens de clubes importantes do futebol europeu com o Barcelona.

Já Gerson já teve passagens pelo futebol europeu, já deixou o Flamengo e retornou. Seu nome vem sendo ventilado como possibilidade no Zenit, da Rússia. O pai e empresário do meia, Marcão, já deixou publicamente que deseja uma valorização salarial para o Coringa no Rubro-Negro.

"Gerson é o líder. Ele é o capitão dessa equipe. Ele é o que cara que cuida do vestiário. É o capitão. Tenho certeza que o clube vai valorizá-lo do jeito que ele merece. Se ele não tá sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece. Ele é um jogador titular de seleção brasileira, obviamente que isso não passa despercebido pra ninguém. Sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim", concluiu o técnico.