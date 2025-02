Juninho foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo no clássico - Divulgação / Flamengo

Juninho foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo no clássicoDivulgação / Flamengo

Publicado 13/02/2025 18:47 | Atualizado 13/02/2025 19:38

Rio - O atacante Juninho não teve lesão grave em exames realizados pelo Flamengo nesta quinta-feira (13). As imagens apontaram apenas um edema na coxa direita, mas o jogador segue em observação e ainda é dúvida para o clássico com o Vasco, no próximo sábado (15), no Maracanã.

Juninho sentiu um incômodo na coxa direita e foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo na vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, na última quarta-feira (12), no Maracanã. O atacante deu lugar a Bruno Henrique.

Alex Sandro sofreu lesão muscular na coxa esquerda e deixou o campo aos 8 minutos. Foi o segundo jogo seguido que o Flamengo perdeu um jogador nos minutos iniciais. Contra o Fluminense,e deixou o campo aos 8 minutos.

Apesar da perda de Juninho, o Flamengo saiu de campo vitorioso. Com a vitória, o time chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Taça Guanabara, junto com o Volta Redonda.