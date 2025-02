Filipe Luís em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Filipe Luís em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 14/02/2025 10:41 | Atualizado 14/02/2025 11:48

Rio - Um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo, Dejan Petkovic, de 52 anos, fez muitos elogios a Filipe Luís, atual comandante do clube carioca. Na opinião do Gringo, o ex-lateral-esquerdo realmente tem tudo para ser um nome diferenciado na função de técnico.

"Trabalho precisa ter tempo. Filipe é muito inteligente, gosta e se prepara. Pode ter chance de exercer um trabalho bem bacana. No Brasil, misturamos trabalho com resultado porque somos imediatistas", afirmou em entrevista à "ESPN".

Filipe Luís encerrou sua carreira como jogador profissional em 2023 e no ano seguinte começou a trabalhar nas categorias de base. No fim do ano, já era campeão como técnico do profissional na Copa do Brasil. Na opinião de Pet, o Flamengo "deu sorte" após uma decisão ruim da antiga diretoria.

"Filipe, sendo preparado, a oportunidade apareceu mais cedo. Pintou pela incompetência de gestão do ano passado e retrasado de gerar resultados que o Flamengo merece. Última cartada foi o Filipe Luís, graças a Deus ele ganhou a Copa do Brasil, se não iria ser ameaçado no primeiro emprego. Ele tem muito potencial. Tem que deixar o trabalho. Um ano, dois anos. Para que mudar? Se o trabalho está tudo bem, com potencial Flamengo, jogadores, o resultado vai vir. Vai perder e não jogar bem? Faz parte. Acredito que o Flamengo vai ter paz para trabalhar e o sucesso deve vir", opinou o Gringo.