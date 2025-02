Gramado do Maracanã foi motivo de reclamação dos jogadores novamente - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/02/2025 14:02

Rio - O gramado do Maracanã foi motivo de insatisfação por parte do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (12). Após a partida, jogadores rubro-negros voltaram a reclamar que o campo estava duro.

"O gramado está um pouco duro. A bola não está boa, quica muito. Mas estão todos jogando na mesma condição, então temos de adaptar e jogar", disse Varela.

O discurso do lateral uruguaio vai de encontro ao de Danilo. O zagueiro pediu melhoras no gramado para os próximos jogos.

"O campo estava bastante duro. Se pudermos melhorar, melhora o espetáculo. Dois times com times bastante técnicos em campo, isso tem me surpreendido. Se tivermos um gramado melhor, uma bola melhor, só potencializa o campeonato e o produto", declarou o camisa 13.

também são motivo de reclamação por parte do Fluminense. No Fla-Flu do último sábado (8), Guga e o técnico Mano Menezes apontaram o piso como responsável pela lesão de Thiago Silva. As condições do gramado do Maracanã. No Fla-Flu do último sábado (8), Guga e o técnico Mano Menezes apontaram o piso como responsável pela lesão de Thiago Silva.

haverá uma melhora para o clássico entre Flamengo e Vasco, no próximo domingo (16), e o campo estará mais macio. Segundo a Greenleaf, empresa responsável pelo gramado do Maracanã,, no próximo domingo (16), e o campo estará mais macio.

No fim do ano passado, o Maracanã foi fechado para uma reforma no gramado e não pôde ser utilizado por Flamengo e Fluminense nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. A primeira partida de 2025 aconteceu somente na 6ª rodada, no duelo entre Flamengo e Sampaio Corrêa.



Em 2024, o Maracanã recebeu, além dos 73 jogos, sete eventos e jogos amadores, como as partidas de despedida de Adriano Imperador e o Jogo das Estrelas, e um show de grande porte.