Juninho foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo contra o Botafogo - Reprodução

Publicado 13/02/2025 08:30 | Atualizado 13/02/2025 08:32

Rio - O Flamengo sofreu uma nova baixa. Um dos reforços da temporada, o centroavante Juninho sentiu um incômodo na coxa esquerda e foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo na vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, nesta quarta-feira (12), no Maracanã, em jogo válido pela 7ª rodada da Taça Guanabara.

Juninho será reavaliado na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira (13), CT Ninho do Urubu. Foi o segundo problema físico do Flamengo na temporada. O lateral-esquerdo Alex Sandro também sofreu uma lesão muscular contra o Fluminense, no dia 8, e foi substituído aos sete minutos do primeiro tempo.

O Flamengo iniciou a temporada recuperando jogadores com problemas físicos sofridos no ano passado, como os meias De la Cruz e Arrascaeta, além dos atacantes Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Ambos já estão à disposição do técnico Filipe Luís e recuperados das lesões.

Além de Alex Sandro e Juninho, outro nome ainda no departamento médico é Pedro. O centroavante, de 27 anos, se recupera de uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo durante treino da seleção brasileira, em setembro do ano passado. O jogador avançou na recuperação e pode retornar em março

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Taça Guanabara, junto com o Volta Redonda. O Rubro-Negro volta a campo no sábado (15), às 21h45 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.