Allan em ação no clássico entre Flamengo e BotafogoGilvan de Souza e Paula Reis / Flamengo

Rio - Allan tem aproveitado o início de temporada para dar a volta por cima e se firmar no Flamengo . Em entrevista concedida à FlaTV, nesta quinta-feira (13), ele revelou que sentiu que 2025 seria sua "última tacada". O volante ainda destacou que está 100% focado e agradeceu o carinho que recebe do staff rubro-negro.

"Não que nos outros anos não queria jogar bem e não queria performar bem, mas esse ano senti que era minha última tacada. Então, estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado, 100% vivendo o Flamengo. Nada vai tirar meu foco. Isso aí acho que é Deus retribuindo toda dedicação que eu venho tendo", disse Allan.

"Importante também o carinho que todos do staff aqui dentro do clube estão tendo comigo, estão felizes com a minha retomada. Aos poucos, vou jogando cada vez melhor. Assim, vou tendo mais confiança, passando mais confiança para o torcedor. Estou muito feliz que as coisas estão acontecendo. Agora é só continuar evoluindo mesmo", completou.

A evolução não passou despercebida pela Nação. No fim de janeiro, por exemplo, os torcedores elegeram Allan como o melhor em campo na vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, válida pela sexta rodada da Taça Guanabara.

"Allan jogou demais e foi eleito o Craque da Torcida pela Nação!", escreveu o Flamengo, nas redes sociais, ao revelar o resultado da enquete.

Filipe Luís contente



Allan foi titular na partida contra o Botafogo, que terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0 . A atuação no clássico e a evolução do volante estiveram em pauta na coletiva de Filipe Luís. O técnico rasgou elogios ao jogador.

"Desde o ano passado que não tinha uma sequência, agora está tendo. Acabou o jogo exausto. Isso porque ele correu, se dedicou e fez tudo o que o treinador pediu. Como o jogo teve certo ida e volta, os volantes se desgastaram mais. É um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima. Dá para ver no treino, no aquecimento que ele faz, no pré-treino na academia. Quando o jogador quer, ninguém segura. Estou feliz pela evolução dele", afirmou Filipe Luís.