Confusão após Flamengo x BotafogoReprodução/Premiere

Publicado 13/02/2025 08:00

Rio - Com a cabeça mais fria, os jogadores do Flamengo falaram sobre a grande confusão após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo , na última quarta-feira (12). Na saída do Maracanã, os atletas rubro-negros lamentaram as cenas após o apito final, e Léo Ortiz afirmou que o rival "tem que saber perder".

"A vitória deles no ano passado foi muito merecida, assim como nós vencemos a Supercopa e agora vencemos também. Acho que não foi recíproco. Tem que saber perder. Confusão pós-jogo não faz parte do esporte, mas não posso condenar meus companheiros. Vamos nos defender sempre", disse o autor do gol da noite.

"Não podemos nos orgulhar, somos exemplos para muitas pessoas. Cobramos paz nos estádios, mas quando fazemos isso dentro de campo, não passamos um bom exemplo. Não podemos nos orgulhar disso, mas em momentos de cabeça quente vamos sempre nos proteger", completou Ortiz.

Danilo, que foi parceiro de Léo Ortiz na zaga, foi outro a criticar a confusão. O camisa 13 aproveitou para sair em defesa de Gerson, que, segundo ele, tentou apenas "apaziguar" a situação e acabou levando cartão vermelho.

"Gerson tem a essência do Flamengo. No momento em que ele sentiu que um companheiro não foi tratado da maneira ideal, ele tentou defender, apaziguar as coisas, e foi expulso injustamente", afirmou Danilo.

Briga após o apito final

Jogadores das duas equipes ainda se encontraram no túnel que leva aos vestiários, e o tempo fechou mais uma vez. O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, era um dos mais exaltados. Após muita confusão, a segurança conteve os ânimos.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança da Taça Guanabara, junto com o Volta Redonda. O Botafogo, por sua vez, tem 12 e aparece em sexto lugar. O Rubro-Negro volta a campo no sábado (15), às 21h45 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, enquanto o Alvinegro enfrenta o Boavista, no mesmo dia, às 19h, fora de casa.