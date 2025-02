Danilo criticou confusão após o clássico entre Flamengo e Botafogo - Divulgação / Flamengo

Danilo criticou confusão após o clássico entre Flamengo e BotafogoDivulgação / Flamengo

Publicado 13/02/2025 12:02

"Eu só tentei dizer para ele que era uma coisa que eu não vi o que tinha acontecido. Entretanto, talvez se ele continuasse naquilo, ele poderia pegar uma punição grande e isso prejudicaria o clube dele. Eu acho que a gente tem que conseguir manter a lucidez nesses momentos que nem deveriam acontecer", disse na zona mista.



Entretanto, o pedido por mais lucidez não foi apenas ao jogador do Botafogo. Danilo também mostrou preocupação com cenas de briga e confusão para a imagem do Flamengo e também do futebol brasileiro.



"A gente tem que pensar um pouco também naquilo que é o nosso clube, que paga os nossos salários e que bota comida na mesa da nossa família. Mas sem diminuir e menosprezar ninguém, com o máximo respeito por eles, porque venceram no ano passado, tem uma equipe muito vitoriosa. Acho que a gente tem que unir forças para melhorar o produto em vez de se dividir", afirmou.