Danilo realiza sonho de atuar pelo Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 14/02/2025 13:20

Danilo chegou ao terceiro jogo com a camisa do Flamengo e, mesmo diante da larga experiência de anos no futebol europeu, admite que tem encontrado dificuldade em manter o controle emocional. Torcedor do Rubro-Negro, o lateral está vivendo um sonho dele e do pai, e admite que ainda precisa se acostumar com a nova realidade.

"É difícil manter o equilíbrio emocional em ser muito profissional e ser torcedor, porque realmente é uma coisa muito diferente para mim, é uma sensação muito difícil de explicar. Estou muito satisfeito de estar envolvido naquilo que é o projeto do Flamengo, de poder jogar, auxiliar os meninos e me sentir vivo", mostrou empolgação, sem esquecer da responsabilidade em campo:



"Ao mesmo tempo que me cobro, eu vibro quando a jogada dá certo. Tem sido muito grandioso fazer parte disso, mas espero que seja só o começo. O que diferencia os grandes é não parar de pensar no próximo jogo. Acho que essa mentalidade a gente tem desenvolvido dentro do Flamengo e tem muito a crescer".



Danilo também elogiou o nível do futebol brasileiro. Ele se mostrou surpreso com o que encontrei nos clássicos que disputou ou acompanhou.



"Tem me surpreendido muito, principalmente contra o Botafogo, a gente já se enfrentou duas vezes. Acho que as equipes evoluíram muito na parte tática. Não acompanhava tanto assim o futebol brasileiro em função de horário, esse tipo de coisa. Fiquei surpreso com a evolução. Tecnicamente nem se fala, os jogadores têm uma capacidade muito acima", avaliou.