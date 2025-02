Flamengo negocia a contratação de Jorginho - Divulgação / Arsenal

Flamengo negocia a contratação de JorginhoDivulgação / Arsenal

Publicado 14/02/2025 14:50 | Atualizado 14/02/2025 15:15

Rio - Perto do Flamengo, o volante Jorginho, de 33 anos, deseja ser técnico após encerrar a sua carreira como jogador profissional. O atleta já tem a licença B, da Uefa, e esse ano termina a licença A. As informações são da jornalista Raisa Simplicio.

Com isso, o ítalo-brasileiro pode seguir os passos de Filipe Luís, atual técnico do Flamengo. Com passagem importante por clubes europeus, ele retornou ao futebol brasileiro, atuou como atleta do Rubro-Negro de 2019 a 2023 e no ano seguinte se tornou técnico.

Jorginho tem contrato com o Arsenal até o fim da atual temporada europeia, e o clube inglês não tem interesse de liberar antecipadamente o volante para o Rubro-Negro. O contrato do ítalo-brasileiro com a equipe carioca deverá ser de três anos.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho, de 33 anos, jamais atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele iniciou sua carreira no Hellas Verona, depois atuou pelo Napoli, e foi contratado pelo Chelsea em 2018. Desde 2022, ele atua no Arsenal. Seus principais títulos foram a Eurocopa de 2021, pela Itália, e a Liga dos Campeões do mesmo ano pelo Chelsea.