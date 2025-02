Rebeca Andrade com a medalha de ouro que conquistou na Olimpíada de Paris - AFP

Rebeca Andrade com a medalha de ouro que conquistou na Olimpíada de ParisAFP

Publicado 13/02/2025 16:36

Nesta quinta-feira (13), a organização do Rio Open anunciou que o torneio terá uma cerimônia de abertura pela primeira vez. Ela está marcada para a próxima segunda (17) e terá a ginasta Rebeca Andrade como estrela.

Antes da primeira partida da sessão noturna, prevista para começar às 19h, Rebeca entrará na entrará na Quadra Central Guga Kuerten com o troféu do Rio Open. Ele será entregue ao campeão em 23 de fevereiro (domingo), dia da grande final.

"Fiquei muito honrada com o convite do Rio Open para participar da cerimônia de abertura, uma responsabilidade enorme poder entrar com o troféu. Estou bem ansiosa, o Rio Open é um torneio que traz grandes atletas de todo o mundo, uma oportunidade para os fãs de tênis poderem ver de perto jogos incríveis!", disse Rebeca.

A cerimônia de abertura do torneio também contará com cinco músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem. Eles, segundo a organização, interpretarão o hino nacional ao som de um naipe de metais.