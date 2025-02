Guo Jiaxuan, de 18 anos, sofreu uma hemorragia cerebral gravíssima após sofrer uma pancada em um jogo-treino do Bayern Munique - Divulgação

O jogador Guo Jiaxuan, de apenas 18 anos, uma das promessas das categorias de base do Bayern Munique, teve morte cerebral. Ele sofreu uma hemorragia cerebral subaracnóidea em um jogo-treino. O jovem estava há pouco tempo no clube e havia sido selecionado por meio do World Squad, um projeto internacional anual que envolve jogadores sub-19 de todo o mundo, administrado pelos alemães.

Jiaxuan levou uma joelhada na cabeça durante um jogo-treino contra o RC Alcobendas, na região metropolitana de Madri (Espanha) e sofreu uma hemorragia cerebral subaracnóidea, um tipo incomum de derrame causado por sangramento na superfície do cérebro. Ele foi levado às pressas para um hospital, mas os médicos não puderam fazer nada para reverter o quadro. A morte foi decretada na quinta-feira da semana passada (6), mas só foi divulgada esta semana pelo clube.

"Fiquei sabendo que o médico do hospital disse que meu irmão tinha muito sangramento na cabeça. E que havia pouca esperança de sobrevivência. O hospital iria remover os tubos dele", disse o irmão do jogador.

Guo jogou na base do Beijing Guoan, que ficou em quarto lugar na Super Liga Chinesa na temporada passada. Ele também foi convocado pela seleção sub-17 da China.