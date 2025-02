Vicente Matheus foi presidente entre 1959 e 1991 - Divulgação / Record

Publicado 13/02/2025 15:30

Rio - A série “Vicente Matheus - Haja O Que Hajar” chegou ao streaming. A produção, de três episódios, traz como personagem principal o ex-presidente do Corinthians, considerado uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro e famoso por suas frases divertidas. Muitas delas lembradas até hoje.

Na obra que retrata a vida profissional de Matheus, produzida pela equipe do “Jornal da Record”, o dirigente é lembrado por torcedores famosos, ex-craques e jornalistas. Empresário de origem espanhola, ele comandou o Corinthians por oito mandatos, de 1959 até 1991. No comando do Timão, o ex-presidente, que faleceu em 1997, conquistou três Campeonatos Paulistas, em 1977, 1979 e 1988, além do Brasileirão de 1990.A produção original PlayPlus conta com depoimentos de Casagrande, Basílio, Zenon, Tupãzinho e Biro-Biro.“Fui renovar o meu contrato e ele falou que não era porque eu tinha feito um golzinho que ia ganhar muito”, revela Tupãzinho, autor do lance que deu a taça do Brasileirão em 1990. “Ele era apaixonado pelo Corinthians, e não pelo dinheiro do Corinthians”, pontua o jornalista Juca Kfouri.Além do lado público, a série traz imagens inéditas de Vicente Matheus em momentos com a família, longe dos holofotes.