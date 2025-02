Troféu da Libertadores - Divulgação/X @Libertadores

Publicado 13/02/2025 14:53

Rio - A Globo já começou a se movimentar nos bastidores para ter direito a exibir mais jogos da Libertadores a partir de 2027, quando se inicia o novo contrato de direitos de transmissão. De acordo com a "Folha de São Paulo", a emissora sinalizou à Conmebol que fará uma proposta para poder ter partidas no SporTV e no Globoplay.

Atualmente, a Globo tem direito a transmitir apenas uma partida por rodada na TV aberta. O objetivo principal da emissora é conseguir um novo atrativo para o SporTV.

Apesar do desejo, a missão da Globo não será fácil. A Disney quer manter o pacote principal das partidas, transmitidas pela ESPN desde 2020. Os bons números com a Libertadores fazem a emissora paulista brigar pela liderança na TV paga com o SporTV.

A Paramount+, empresa que detém os direitos no streaming, também quer se manter com a competição. Os executivos da Skydance, nova dona da plataforma, são favoráveis a manter o investimento em esportes, diferente de alguns meses atrás, quando a empresa cogitou abrir mão do contrato.