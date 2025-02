Kauã Elias estreou com o pé direito no Shakhtar Donetsk - Divulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 13/02/2025 14:46

Rio - Após ser anunciado pelo Shakhtar Donetsk , Kauã Elias já deixou seu cartão de visita aos torcedores do clube ucraniano poucos dias depois da sua chegada. Em seu primeiro amistoso pela nova equipe, o atacante deixou sua marca nesta quinta-feira (13).

O duelo foi com o RFS, da Letônia, e terminou com a vitória do Shakhtar Donetsk por 3 a 1. O ex-jogador do Fluminense fez o segundo da partida, aos 19 minutos da primeira etapa. No lance, recebeu cruzamento do lado direito e, livre, empurrou para o fundo das redes.

Kauã Elias foi negociado por 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 113 milhões). Em valores fixos, foi a segunda maior venda da história do Fluminense, ficando atrás somente de André para o Wolverhampton, da Inglaterra.

Revelado em Xerém, Kauã Elias estreou pelo profissional em 2023. No ano passado, se firmou no time principal e foi fundamental para ajudar a evitar o rebaixamento no Brasileirão. Ao todo, disputou 47 jogos, marcou oito gols e deu duas assistências, além de fazer parte dos títulos da Libertadores 2023 e Recopa 2024.