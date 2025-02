Gabriel Medina venceu duas de três finais na etapa de Surf Ranch, que até então foi a única piscina de ondas no calendário da WSL - AFP

Publicado 13/02/2025 13:01

Rio - A segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL) em 2025 pode trazer alegrias para os brasileiros. Após iniciar a temporada com dois semifinalistas em Pipeline, no Havaí, a Brazilian Storm desembarca em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a competição na piscina de ondas e carregando o favoritismo pelo título.

O retrospecto dos brasileiros em circuitos de ondas é positivo. Desde a aparição do Surf Ranch, a piscina de ondas do 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, como etapa, em 2018, o Brasil venceu três e foi vice uma vez. Ou seja, em quatro edições, esteve presente nas finais em todas ocasiões. Em 2025, serão 11 representantes no masculino e duas no feminino.

Após ficar um ano fora do Circuito Mundial por motivos pessoais, Filipe Toledo retornou neste ano e é um dos favoritos para a etapa de Abu Dhabi. No Surf Ranch, o bicampeão mundial disputou as finais de 2018, 2019 e 2021 contra Gabriel Medina, perdendo as duas primeiras e ganhando a última. Já em 2023, Italo Ferreira foi o representante brasileiro e perdeu para o americano Griffin Colapinto.

Aliás, o campeão mundial e olímpico Italo Ferreira começou bem a temporada. Após terminar com o vice mundial no ano passado, o baiano iniciou o novo ciclo sendo semifinalista em Pipeline, no Havaí, assim como Ian Gouveia.

Finais do Surf Ranch:

2018 - Gabriel Medina campeão, Filipe Toledo vice-campeão

2019 - Gabriel Medina campeão, Filipe Toledo vice-campeão

2021 - Filipe Toledo campeão, Gabriel Medina vice-campeão

2023 - Griffin Colapinto (EUA) campeão, Italo Ferreira vice-campeão