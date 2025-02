Galvão Bueno narrará pela Amazon Prime e terá programa semanal na Bandeirantes - Globo/Beatriz Damy

Galvão Bueno narrará pela Amazon Prime e terá programa semanal na BandeirantesGlobo/Beatriz Damy

Publicado 13/02/2025 11:17

Galvão Bueno está de volta à televisão aberta. O narrador assinou com a TV Bandeirantes, para onde retorna após 45 anos, depois de ter trabalhado na emissora entre 1977 e 1980. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal F5 e confirmada pelo Estadão.

Galvão, no entanto, não irá narrar nenhum evento na emissora. Ao menos por enquanto. Ele terá um programa esportivo semanal nas noites de segunda-feira no estilo 'Bem, Amigos!', comandado por ele no SporTV entre 2003 e 2022.



A expectativa é que o programa tenha parceiros de longa data de Galvão como Mauro Naves, que recentemente saiu do grupo Disney, além dos ex-jogadores e comentaristas Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão.



A novidade, também ainda não confirmada, seria a participação do técnico Vanderlei Luxemburgo no programa.



Galvão Bueno, de 74 anos, seguirá narrando, mas apenas na Amazon Prime Video, com a qual assinou para ser a voz dos jogos exclusivos da plataforma de streaming no Brasileirão deste ano.



Foi trabalhando na Band no final da década de 70 e começo dos anos 80 que Galvão Bueno teve a oportunidade de narrar pela primeira vez Fórmula 1, que se tornou uma das grandes marcas de sua carreira, sendo a voz histórica da categoria no Brasil.