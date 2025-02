Rony em jogo do Palmeiras - Sergio Lima / AFP

"Sobre o negócio do Vasco, acredito que tem gente aqui por trás que pode dizer melhor. Eu acredito que o que aconteceu foi muita conversa, muito mimimi, mas agora o meu foco total é aqui no Atlético-MG", disse o atacante, ainda no Aeroporto de Confins.

O jogador estava fora dos planos do Palmeiras para a temporada. Ele despertou o interesse do Fluminense, que fez proposta, mas Rony não respondeu dentro do prazo dado pelo Tricolor . O Al-Rayyan, do Catar, também tentou a contratação, mas a proximidade do fechamento da janela do país do Oriente Médio inviabilizou o negócio

"Vir para o Atlético-MG é uma página que... deixar o Palmeiras, a gente deixa para trás, mas com todo carinho, com todo respeito, com toda história que eu construí no Palmeiras. Me sinto um cara feliz, agora de representar uma torcida que também é gigantesca no cenário brasileiro, que é a do Atlético. Torcida maravilhosa. Espero retribuir dentro de campo com toda a garra, com toda a determinação", afirmou o jogador.

Novela Rony

Atlético-MG e Vasco fizeram proposta pela contratação do atacante. Na última quarta-feira (13), surgiram notícias de acerto tanto com o Galo quanto com o Cruz-Maltino.

Em entrevista ao site "ge", a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esclareceu a situação e garantiu: ou Rony vai para o Atlético-MG ou permanece no Alviverde. Isso porque o clube paulista já havia dado a palavra aos mineiros.

"No início do ano, o Palmeiras já havia aceitado uma oferta do Fluminense pelo Rony, mas o jogador não concordou em ir. Ontem à noite, porém, ele e o Hércules (Júnior, representante do atacante) entraram em contato conosco para avisar que tinham aceitado a oferta salarial do Atlético-MG. Hoje pela manhã, nós também aceitamos a proposta do Atlético-MG e fechamos a negociação. De repente, de forma surpreendente, ficamos sabendo pela imprensa que o atleta estaria acertado com o Vasco. Isso não tem cabimento! O Palmeiras é um clube sério, que cumpre com os seus compromissos", disse Leila.

"A situação é bem simples: ou o Rony e o Hércules honram o compromisso que assumiram com o Atlético-MG ou o jogador cumprirá o seu contrato conosco até dezembro de 2026. O Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético-MG. Não vamos fazer com o Atlético-MG o que um clube russo e um atleta fizeram recentemente conosco", completou.