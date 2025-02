Palmeiras rejeitou proposta do Vasco por Rony - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 12/02/2025 15:18 | Atualizado 12/02/2025 16:22

Rio - O Palmeiras rechaçou a possibilidade de negociar o atacante Rony com o Vasco. De acordo com informações do portal "GE", o destino do jogador, de 29 anos, será o Atlético-MG ou seguirá no clube paulista para cumprir seu contrato até o fim de 2026.

O Alviverde tinha encaminhado a venda do atacante para o Galo por 6,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 38,8 milhões). Porém, o Vasco tentou atravessar o acordo e fez uma proposta mais vantajosa para Rony, porém, o Palmeiras já havia dado sua palavra para o Atlético-MG e nem chegou a avaliar a tentativa do Vasco.

Agora, o atacante terá que escolher se aceitar ir para o Atlético-MG, mesmo com uma proposta inferior a do Vasco, ou se continua no Palmeiras. Para convencer o Verdão, o Cruz-Maltino teria que cobrir o valor oferecido pelo clube mineiro.

O atacante está fora dos planos do Palmeiras para a temporada e recusou muitas propostas de clubes brasileiros. Rony chegou a encaminhar sua ida para o Al-Rayyan, do Catar, porém, problemas burocráticos devido ao fechamento da janela para o futebol do Oriente Médio atrapalharam o acordo.

O jogador, de 29 anos, defende o Palmeiras desde 2020. Ele fez história no clube paulista conquistando diversos títulos de expressão. Os principais foram duas Libertadores e dois Brasileiros.