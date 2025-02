Lucas Eduardo disputou somente três partidas com o elenco principal do Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 12/02/2025 14:39

Rio - Volante do Vasco , Lucas Eduardo desperta interesse do Philadelphia Union, dos Estados Unidos. O clube norte-americano consultou as condições de negócio pelo jogador de 21 anos. As informações são do portal 'Uol'.