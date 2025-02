Vasco não desistiu da contratação de Rony - Cesar Greco/Palmeiras

Vasco não desistiu da contratação de RonyCesar Greco/Palmeiras

Publicado 12/02/2025 12:25 | Atualizado 12/02/2025 12:36

Rio - O Vasco segue vivo na briga pela contratação do atacante Rony, de 29 anos. De acordo com informações da jornalista Joana de Assis, do SporTV, o clube carioca fez uma proposta superior a do Atlético-MG para o jogador e para o Palmeiras e tenta atravessar o princípio de acordo entre as partes.

De acordo com informações do portal "GE", a oferta do Atlético-MG foi de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 38,8 milhões) pelo atacante do Palmeiras. O Alvinegro tem 50% dos direitos, o Athletico-PR possui 35% e o próprio Rony, 15%.

O atacante está fora dos planos do Palmeiras para a temporada e recusou muitas propostas de clubes brasileiros. Rony chegou a encaminhar sua ida para o Al-Rayyan, do Catar, porém, problemas burocráticos devido ao fechamento da janela para o futebol do Oriente Médio atrapalharam o acordo.

O jogador, de 29 anos, defende o Palmeiras desde 2020. Ele fez história no clube paulista conquistando diversos títulos de expressão. Os principais foram duas Libertadores e dois Brasileiros.