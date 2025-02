Philippe Coutinho em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 12/02/2025 09:00

Rio - O Vasco pode ter um retorno importante para o clássico contra o Flamengo, sábado (15), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. O meia Philippe Coutinho avançou na recuperação de um edema no adutor da coxa esquerda e pode voltar aos relacionados.

O caso do jogador é tratado com cautela pelo departamento médico do Vasco. Não é a primeira vez que Coutinho sofre com problemas físicos desde que retornou ao clube no ano passado. Ele foi preservado no jogo contra o Sampaio Corrêa e deu lugar para Payet, que teve atuação discreta.

Coutinho foi substituído aos 31 minutos do primeiro tempo contra o Fluminense após sentir a lesão na coxa esquerda. O jogador fez o gol que abriu o placar, mas o Vasco sofreu a virada. Caso o camisa 11 ainda não tenha condições de iniciar o jogo, Payet deve ser titular.

O Vasco é o terceiro colocado com 14 pontos, enquanto o Flamengo é o segundo, com a mesma pontuação. Para chegar à semifinal, o Cruz-Maltino precisa ter um bom desempenho nos dois clássicos que tem pela frente nas últimas duas rodadas da Taça Guanabara.