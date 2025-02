Diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana está em busca de atacantes - Reprodução de vídeo

Diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana está em busca de atacantes Reprodução de vídeo

Publicado 12/02/2025 11:29

Vasco viu frustrada a venda do atacante Gabriel Souza, conhecido como GB, ao Fenerbahçe, da Turquia, mas pode finalmente ter contratações vindas da Europa. O diretor de futebol do clube, Marcelo Sant'Ana, aproveitou a ida do jovem de 20 anos e viajou junto para tentar fechar com dois jogadores.

Na própria Turquia, o Cruz-Maltino tenta o angolano angolano Loide Augusto, que pertence ao Alanyaspor. O atacante atua pelas pontas, uma das principais carências do elenco.



Além dele, Benjamin Garré, está no país com o seu time, o Krylya Sovetov, da Rússia, fazendo pré-temporada. A informação é da Rádio Itatiaia, confirmada por O Dia.



A ida de Sant'Ana é uma tentativa de agilizar as conversas para fechar com os dois jogadores antes do fim da janela de transferências, que se encerra em 28 de fevereiro. A ideia é conseguir empréstimos com opção de compra.

A diretoria vascaína corre contra o tempo para reforçar o elenco, diante das dificuldades encontradas neste início de temporada. O presidente do clube, Pedrinho, afirmou recentemente que a busca é por dois ou três atacantes.