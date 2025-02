Juan Sforza em jogo do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Juan Sforza em jogo do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 12/02/2025 21:11

Rio - Nesta quarta-feira 12, o Newell's Old Boys (ARG) anunciou que ainda tem a receber pouco mais de 2,6 milhões de dólares (quase 15,4 milhões) pela transferência de Sforza ao Vasco . O clube argentino também revelou que já acionou a Fifa.

O Newell's publicou nas redes sociais um documento sobre as movimentações de mercado do clube no final de 2024 e início de 2025. Os argentinos ainda pontuaram que esperam "uma resolução favorável no curto prazo".

Leia mais:

Mercado de pases 2025



El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a socios, socias e hinchas acerca del mercado de pases afrontado durante finales del 2024 e inicios del presente 2025.



A continuación el informe completo https://t.co/rL8AcigdYN pic.twitter.com/Z8wtlFW2dX — Newell’s Old Boys (@Newells) February 12, 2025

O Cruz-Maltino anunciou a contratação de Sofrza em fevereiro de 2024 . A negociação girou em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões na contratação cotação da época).

Ele chegou com status de promessa do futebol argentino, mas não conseguiu se firmar no Vasco. Ele disputou 41 partidas oficiais, anotou um gol e deu uma assistência.