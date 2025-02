João Victor, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 12/02/2025 12:01

Rio - O Cruzeiro tenta convencer o Vasco a liberar João Victor. O clube mineiro fez uma proposta que deixou o zagueiro dividido , mas o Cruz-Maltino não deseja negociá-lo. O jogador, de 26 anos, é um dos pilares do sistema defensivo e, por isso, uma negociação é considerada difícil.

Entretanto, um movimento do Cruzeiro pode mudar o rumo das conversas. A Raposa estaria disposta a assumir a dívida do Vasco com o Benfica, de Portugal, segundo o "ge". O Cruz-Maltino deve 6,5 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) aos portugueses pela contratação do zagueiro.

Além de assumir a dívida com o Benfica, o Cruzeiro aposta no desejo do jogador. Porém, a Raposa precisa correr contra o tempo para fechar a negociação, já que o prazo para inscrição no Campeonato Mineiro se encerra na próxima sexta-feira (14).

O Vasco contratou João Victor no início do ano passado. Ao todo, o jogador soma 42 jogos, um gol e uma assistência com a camisa vascaína. Em 2025, ele jogou cinco vezes sob o comando do técnico Fabio Carille, que assumiu a equipe neste ano.