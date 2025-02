Carille está com dificuldade para encontrar soluções para o ataque do Vasco - Vasco/Divulgação

Publicado 13/02/2025 10:00

Rio - O técnico Fabio Carille não está satisfeito com as opções no ataque do Vasco. Após o empate sem gols com o Sampaio Corrêa, o treinador voltou a cobrar mais alternativas para o setor, que possui carências principalmente nas pontas.

No início da temporada, uma das prioridades era a contratação de pontas para o ataque. Até o momento, o Vasco trouxe apenas jogadores com características defensivas. Uma das esperanças do treinador é o retorno de Rayan, que está com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano.

Rayan tem muita mobilidade e, por isso, pode atuar tanto como centroavante como também pelas pontas. O jovem, de 18 anos, substituiu Vegetti em duas partidas do Brasileirão do ano passado, além de iniciar o jogo ao lado do argentino em oito ocasiões.

Apesar da cobrança de Fabio Carille por reforços, o Vasco possui o segundo melhor ataque do Carioca, com 12 gols. Em terceiro lugar com 14 pontos, o Cruz-Maltino enfrenta o líder Flamengo, sábado (15), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada, e pode encaminhar a vaga na semifinal.