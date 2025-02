Fabinho está na mira do Vasco - Divulgação / América-MG

Fabinho está na mira do VascoDivulgação / América-MG

Publicado 13/02/2025 13:40 | Atualizado 13/02/2025 13:40

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Vasco iniciou uma negociação com Fabinho, de 25 anos, que defende o América-MG. O Cruz-Maltino teve sua primeira oferta recusada, mas se prontificou a aumentar o valor para seduzir o Coelho. As informações são do portal "UOL".

O atacante tem contrato com o clube mineiro até o fim do ano e a partir de junho poderá assinar um pré-contrato. O desejo do Vasco é que Fabinho seja reforço do clube carioca já para a disputa do primeiro semestre.

Revelado pelo São Paulo e com passagens por clubes como Athletico-PR, Criciúma e Vitória, Fabinho defende o América-MG desde o ano passado. Neste ano, ele é um dos destaques do Coelho no Estadual. Ele atuou em seis partidas, fez dois gols e deu duas assistências.

A busca por reforços para o ataque é a grande prioridade do Vasco neste momento. O clube deseja a contratação de dois ou três nomes para o setor. Uma contratação de peso, ao menos, é buscada.