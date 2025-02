Michael Schumacher com a esposa Corinna na época em que era da Ferrari - Reprodução / Instagram

Michael Schumacher com a esposa Corinna na época em que era da FerrariReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2025 10:20 | Atualizado 13/02/2025 10:45



Dois homens foram condenados pela Justiça alemã por tentativa de extorsão à família do heptacampeão de Fórmula 1 , Michael Schumacher. O ex-segurança Markus Fritsche e o segurança de boate Yilmaz Tozturkan receberam penas de três anos de prisão e mais dois anos de condicional. A informação é do jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung.

As punições

Os dois ameaçaram divulgar na dark web arquivos pessoais de Schumacher, incluindo vídeos, fotos e prontuários médicos roubados , caso não recebessem cerca de 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 84 milhões).

O filho de Tozturkan, Daniel Lins, também envolvido no esquema, recebeu uma pena suspensa (não precisa cumprir desde que cumpra determinadas condições) de seis meses.



O ex-segurança de Schumacher, contratado 18 meses antes do acidente do ex-piloto, em 2013, obteve mais de 1.500 arquivos pessoais enquanto trabalhava na casa da família até 2020. Embora tenha alegado inocência, Fritsche foi condenado, enquanto Tozturkan se declarou culpado.



Histórico de ameaças à família Schumacher



Esta não é a primeira vez que a família Schumacher é alvo de extorsão. Em 2014, um homem foi preso por roubar os prontuários médicos de Michael e, posteriormente, encontrado morto na prisão.



Três anos depois, outro indivíduo foi condenado por ameaçar os filhos do ex-piloto. Ele pegou um ano e nove meses de prisão.