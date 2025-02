Quatro clubes vão disputar a taça do Carioca - Divulgação

Publicado 13/02/2025 10:45 | Atualizado 13/02/2025 10:57

Rio - A briga por vaga na semifinal do Campeonato Carioca promete esquentar as últimas duas rodadas da Taça Guanabara. Apenas três pontos separam o quarto e o décimo colocado. Pela primeira vez desde que o novo formato foi adotado em 2021, um dos classificados terá menos de 20 pontos.

Líderes com 17 pontos, Flamengo e Volta Redonda podem garantir a classificação antecipada na próxima rodada mesmo em caso de empate. Já do Vasco em diante, a disputa ficará em aberta até a última rodada. O Cruz-Maltino, inclusive, tem dois clássicos pela frente para definir o futuro na competição.

Com seis pontos em disputa, o Vasco pode alcançar o índice mínimo dos últimos anos: 20 pontos. O Cruz-Maltino é o terceiro colocado, com 14. Já a partir do quarto colocado, a pontuação máxima a ser alcançada é de 19 pontos, já que o Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu somam 13 neste momento.

Desde que o novo formato do Carioca foi adotado em 2021, a menor pontuação do quarto colocado foi de 20 pontos. Em três das quatro edições desde a mudança, pelo menos um pequeno esteve na semifinal — duas vezes foi o Volta Redonda, em 2021 e 2023. O Voltaço briga pelo título da Taça Guanabara desta vez.

Nas duas ocasiões em que ficou de fora da semifinal, o Botafogo conquistou a Taça Rio. O Vasco, na única vez que ficou de fora, também disputou a competição. O Fluminense, por sua vez, pode conseguir algo até então inédito: se tornar o primeiro grande a ficar de fora até da Taça Rio.

Vale lembrar que, agora, o campeão da Taça Rio garante vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Ou seja, caso não fique entre os quatro melhores da Taça Guanabara, o Fluminense precisa conquistar a Taça Rio. Em nono lugar com 11 pontos, o Tricolor está fora da zona de classificação (entre o quinto e oitavo).

Em 2025, novamente existe a chance de dois pequenos chegarem na semifinal. Na liderança junto com o Flamengo com 17 pontos, o Volta Redonda está a um empate de garantir a vaga. Já Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu brigam com Vasco e Botafogo, enquanto Maricá, Madureira e Boavista correm por fora.