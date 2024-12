Michael Schumacher: alemão é heptacampeão mundial de Fórmula 1 - Reprodução

Publicado 02/12/2024 13:08

prisão de três homens por chantagear a família do ex-piloto. O material, roubado pelo ex-segurança Markus Fritsche, possuía mais de 1500 arquivos, divididos em quatro pen-drives e dois discos rígidos, sobre o tratamento do heptacampeão da Fórmula 1 após o grave acidente de esqui em 2013. Rio - O jornal britânico "Daily Mail" revelou detalhes sobre o roubo de fotos, vídeos e prontuários médicos sobre o estado de saúde de Michael Schumacher, que resultou na. O material, roubado pelo ex-segurança Markus Fritsche,, sobre o tratamento do heptacampeão da Fórmula 1 após o grave acidente de esqui em 2013.

Fritsche entrou na vida de Schumacher e sua família 18 meses antes do ocorrido nos Alpes Franceses. O ex-segurança seguiu no emprego até 2020, quando conseguiu juntar o material que incluía mais de 200 vídeos de seu ex-patrão e foi demitido.

Depois, com tudo em mãos, Fritsche pediu ajuda a um colega, Yilmaz Tozturkan, e seu filho, Daniel Lins, que era especialista em informática. O trio chantageou a família Schumacher e disse que divulgaria as imagens do alemão na dark web caso não lhe pagassem 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões).

serão julgados em janeiro. Markus Fritsche, Yilmaz Tozturkan e Daniel Lins estão presos pelo crime desde junho e

O estado de saúde de Michael Schumacher segue sendo um mistério. Desde o acidente, em dezembro de 2013, a família blindou que qualquer informação sobre o alemão fosse divulgada.