Di María em jogo da seleção argentina - AFP

Publicado 13/02/2025 21:00

Rio - Ángel Di María, que teve a oportunidade de jogar com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, apontou o compatriota como o melhor jogador da história. Ele deu a declaração em entrevista ao site "Infobae", ao comentar a fala do português, que recentemente disse ser o melhor . O meia-atacante do Benfica afirmou que "há uma diferença muito grande" entre os dois.

"Não me surpreende, passei quatro anos com ele (no Real Madrid). Sempre foi assim. Ele sempre foi de fazer essas afirmações, sempre tentou ser o melhor, mas bom, ele nasceu em uma geração, justo em um momento ruim, porque nasceu outra que foi tocada pela varinha mágica. A realidade é demonstrada em números. Um tem oito Bolas de Ouro, o outro cinco. Há uma diferença muito grande. Ter sido campeão mundial é outro diferencial muito grande, de ter duas Copa América. Existem muitas diferenças, muitas", disse Di María.

"E depois que você vê isso nos jogos, você vê isso em cada minuto de cada jogo, que você joga como se estivesse no seu quintal. Ele coloca na mesma situação de sempre e continua fazendo. E isso vem acontecendo há 18, 20 anos. Há quanto tempo você faz a mesma coisa? E todo mundo fala: 'mas se você já sabe o que ele vai fazer'. Bom, você vai marcar e ele faz igual e vai continuar com 40 anos e vai continuar fazendo tiki taka, tiki taka. É assim. Mas ei, Cris também é assim. Ele sempre declarou assim. Era sempre o mesmo. Para mim, Leo é o melhor do mundo e o melhor da história, sem dúvida", completou.

Di María jogou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Eles foram companheiros de equipe entre 2010 e 2014. Com Messi, a parceria foi na seleção argentina, mas o meia-atacante se aposentou da Albiceleste em 2024.