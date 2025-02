Alexis Sánchez é um dos grandes nomes do futebol chileno - Javier Torres / AFP

Publicado 13/02/2025 19:37

Em fase de recuperação após lesão e com futuro incerto na Udinese, da Itália, o atacante chileno Alexis Sánchez tem sido constantemente oferecido a clubes do futebol brasileiro. De acordo com o diário espanhol "As", a intenção por parte dos representantes do jogador é encaixá-lo em um elenco que dispute o Mundial de Clubes da Fifa, em junho.

Abaixo do esperado desde sua transferência da Inter de Milão para o clube de Udine, Alexis deve estar de saída do futebol italiano. Na atual temporada, ele soma apenas sete jogos devido a uma lesão na panturrilha direita que o afastou dos gramados por cerca de quatro meses.

Com isso, o "As" informou que o jogador chileno aprova a ideia de se mudar para o Brasil - ainda sem clubes revelados - em busca de espaço e um recomeço aos 36 anos. Disputarão o Mundial de Clubes da Fifa representando o país Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Alexis Sánchez foi um dos grandes nomes da grande geração chilena campeã de duas edições da Copa América, em 2015 e 2016. Por clubes, ele tem passagens marcantes pelos gigantes Barcelona e Arsenal.